Нико Уильямс заинтересовал очередной клуб АПЛ

Атакующий полузащитник Нико Уильямс, права на которого принадлежат «Атлетику» Бильбао, пользуется большим спросом среди английских клубов.

Как сообщается в социальных сетях инсайдера Экрема Конура, в подписании вингера заинтересован лондонский «Тоттенхэм». В борьбе за Уильямса «шпорам» придется столкнуться с серьезной конкуренцией. Заполучить игрока также хотят «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

Сумма отступных, прописанная в контракте 21-летнего испанца, составляет 50 миллионов евро.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Нико провел 22 поединка, в которых записал на свой счет три забитых мяча и шесть результативных передач.