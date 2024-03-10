Стало известно, куда может уйти де Брёйне из «Манчестер Сити»

Полузащитник сборной Бельгии и «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне является трансферной целью клубов из чемпионата Саудовской Аравии. Об этом рапортуют журналисты Football Insider.

По данным источника, переезд бельгийца на Ближний Восток может состояться в летнее трансферное окно. За трансфер Кевина «Манчестер Сити» может получить более 117 миллионов евро. При этом конкретные претенденты на звездного полузащитника пока не называются.

Де Брёйне защищает цвета английского топ-клуба с лета 2015 года. Срок действующего трудового соглашения между сторонами истекает в конце сезона-2024/2025. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 60 миллионов евро.