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«Манчестер Юнайтед» и «Челси» поборются за защитника

10 Марта 2024 • 11:59 Комментировать

Защитник французского «Лилля» Лени Йоро имеет варианты продолжения карьеры в Английской премьер-лиге. Об этом рапортует Football Transfers.

Как стало известно журналистам, в услугах перспективного футболиста заинтересованы два топ-клуба. Речь идет о «Манчестер Юнайтед» и лондонском «Челси». Также в списке претендентов на 18-летнего футболиста фигурирует мадридский «Реал».

Трансферная стоимость Йоро оценивается в 25 миллионов евро. Он связан трудовыми обязательствам с «Лиллем» до лета 2025 года.

В нынешнем сезоне чемпионата Франции Лени сыграл 23 матча, забил два гола и получил три желтые карточки.

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