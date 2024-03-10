«Манчестер Юнайтед» и «Челси» поборются за защитника

Защитник французского «Лилля» Лени Йоро имеет варианты продолжения карьеры в Английской премьер-лиге. Об этом рапортует Football Transfers.

Как стало известно журналистам, в услугах перспективного футболиста заинтересованы два топ-клуба. Речь идет о «Манчестер Юнайтед» и лондонском «Челси». Также в списке претендентов на 18-летнего футболиста фигурирует мадридский «Реал».

Трансферная стоимость Йоро оценивается в 25 миллионов евро. Он связан трудовыми обязательствам с «Лиллем» до лета 2025 года.

В нынешнем сезоне чемпионата Франции Лени сыграл 23 матча, забил два гола и получил три желтые карточки.