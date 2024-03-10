Салах раскрыл свою реакцию на уход Клоппа

Лидер атаки «Ливерпуля» Мохамед Салах рассказал, как воспринял новость об уходе главного тренера Юргена Клоппа из клуба. Немецкий специалист покинет «красных» в конце сезона.
«У нас было командное собрание. Я увидел там агента Клоппа и подумал, что они подпишут новый контракт. Однако затем Виргил ван Дейк сказал мне, что Юрген покидает клуб. У меня возник только один вопрос: «Почему?» - передает слова египетского нападающего инсайдер Фабрицио Романо.
Клопп занимает пост главного тренера мерсисайдского гранда с октября 2015 года. Срок действующего контракта между сторонами истекает в конце сезона-2025/2026.
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