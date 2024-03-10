Салах раскрыл свою реакцию на уход Клоппа

«У нас было командное собрание. Я увидел там агента Клоппа и подумал, что они подпишут новый контракт. Однако затем Виргил ван Дейк сказал мне, что Юрген покидает клуб. У меня возник только один вопрос: «Почему?» - передает слова египетского нападающего инсайдер Фабрицио Романо.