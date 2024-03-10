Экс-игрок «Спартака» сделал прогноз на матч «Ливерпуль» - «Манчестер Сити»

В центральном матче 28-го тура Английской премьер-лиги «Ливерпуль» на домашнем стадионе примет «Манчестер Сити». Прогнозом на эту встречу поделился экс-игрок «Спартака» Эдуард Мор.

«Манчестер» находится в лучшей форме. Команда много забивает. В отличной форме находятся все лидеры. Учитывая эти факторы, думаю, «горожане» победят и вернут себе первое место», - приводит слова эксперта «РБ Спорт».

«Ливерпуль» примет «Манчестер Сити» на стадионе «Энфилд» сегодня, 10 марта, стартовый свисток прозвучит в 18:45 по московскому времени. Перед этой встречей мерсисайдцы занимают второе место, а «горожане» - третье.