Кушанашвили сделал прогноз на суперматч «Ливерпуль» - «Манчестер Сити»

В центральном матче 28-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» на своем поле примет «Манчестер Сити». Свое мнение по этому противостоянию высказал шоумен Отар Кушанашвили.
«Ставлю на то, что «Сити» одолеет в гостях «Ливерпуль». И не корите меня за то, что мои прогнозы иногда пальцем в небо, потому что я угадал главный матч: «Зенит» - «Спартак». А это британская хрень», - передает слова Кушаншвили Sport24.
Матч «Ливерпуля» и «Манчестер Сити» состоится сегодня, 10 марта, на стадионе «Энфилд». Стартовый свисток прозвучит в 18:45 по московскому времени. Перед этой игрой хозяева занимают второе место, а гости – третье.
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