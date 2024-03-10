Кушанашвили сделал прогноз на суперматч «Ливерпуль» - «Манчестер Сити»

«Ставлю на то, что «Сити» одолеет в гостях «Ливерпуль». И не корите меня за то, что мои прогнозы иногда пальцем в небо, потому что я угадал главный матч: «Зенит» - «Спартак». А это британская хрень», - передает слова Кушаншвили Sport24.