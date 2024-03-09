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Тен Хаг может вернуться в «Аякс» слухи

09 Марта 2024 • 23:21 Комментировать
Аякс
...
Фортуна Ситтард
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Через 16 ч. 44 мин.

Действующий наставник «Манчестер Сити» Эрик тен Хаг может стать новым тренером «Аякса».

По информации Mirror, новый исполнительный директор «Аякса» Алекс Круз получил задание найти нового главного тренера, который летом заменит Джона ван’т Схипа.

Сообщается, что приоритетным вариантом для «Аякса» является Пеп Линдерс, который входит в тренерский штаб Юргена Клоппа в «Ливерпуле». Однако источник отмечает, что в амстердамском клубе не исключают вариант с возвращением тен Хага, который очень удачно работал с командой с 2017 по 2022 год.

На данный момент «Аякс» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Нидерландов, имея в своем активе 39 набранных очков после 24 сыгранных матчей.

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Евро-Футбол.Ру,
Аякс Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг Пеп Линдерс Алекс Круз ещё теги

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