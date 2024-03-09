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«Вулверхэмптон» реализовал свои шансы и обыграл «Фулхэм»

09 Марта 2024 • 20:02 Комментировать
Вулверхэмптон
2:1
Фулхэм
окончен

В 28-м туре чемпионата Англии «Вулверхэмптон» играл против «Фулхэма», создал достаточно мало моментов, но реализация была идеальной. Андреас Перейра на шестой минуте едва не пробил голкипера, но тот на месте. Гари Уилсон дальним ударом был лишь немного неточным. Олуватосин Адарабиойо зарядил в перекладину. Счет был открыт после точной попытки Раяна Аит-Нури. Вскоре Том Кэрни стал автором автогола - 2:0. На девятой добавленной минуте Алекс Айуоби забил гол престижа.

«Волки» взмыли на восьмое место, соперник - 12-й.

Протокол игры  
Вулверхэмптон2:1Фулхэм
(1:0) Аит-Нури Раян52'  
(2:0) Кэрни Том67' (2:1) Айуоби Алекс 90'
Са ЖозеСемеду Нелсон  45'Буэно Сантьяго  57'Килман МаксАит-Нури РаянЛемина МариоГомес ЖоаоСарабия ПаблоБеллегард Жан-Рикнер 11' (Дойл Томми ( 11') Нету Педру 45' (Гомеш Тоти ( 45') Фрейзер Натан 77' (Доэрти Мэтт ( 77')
Запасные: Траоре БубакарБентли ДаниелБуэно УгоLeon ChiwomeЧирева ТавандаНоа Лемина
Лено БерндКастань Тимоти 80' (Броя Армандо ( 80') Адарабиойо ОлуватосинУгелумба КэлвинРобинсон ЭнтониРид Харрисон  51' 61' (Кэрни Том ( 61') Лукич Саша 70' (Пальинья Жоау ( 70'  72') Уилсон Гарри 70' (Траоре Адама ( 70') Перейра Андреас 62' (Виллиан Боргес ( 62') Айуоби АлексРодриго Мунис
Запасные: Родак МарекТете КенниРид БоббиРим Тим
09 марта. Стадион "Молинью".

 

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Евро-Футбол.Ру,
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Ставка и прогноз на матч Вулверхэмптон — Фулхэм АПЛ — 9 марта 2024
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