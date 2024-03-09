«Вулверхэмптон» реализовал свои шансы и обыграл «Фулхэм»

В 28-м туре чемпионата Англии «Вулверхэмптон» играл против «Фулхэма», создал достаточно мало моментов, но реализация была идеальной. Андреас Перейра на шестой минуте едва не пробил голкипера, но тот на месте. Гари Уилсон дальним ударом был лишь немного неточным. Олуватосин Адарабиойо зарядил в перекладину. Счет был открыт после точной попытки Раяна Аит-Нури. Вскоре Том Кэрни стал автором автогола - 2:0. На девятой добавленной минуте Алекс Айуоби забил гол престижа.

«Волки» взмыли на восьмое место, соперник - 12-й.