«Вулверхэмптон» реализовал свои шансы и обыграл «Фулхэм»

В 28-м туре чемпионата Англии «Вулверхэмптон» играл против «Фулхэма», создал достаточно мало моментов, но реализация была идеальной. Андреас Перейра на шестой минуте едва не пробил голкипера, но тот на месте. Гари Уилсон дальним ударом был лишь немного неточным. Олуватосин Адарабиойо зарядил в перекладину. Счет был открыт после точной попытки Раяна Аит-Нури. Вскоре Том Кэрни стал автором автогола - 2:0. На девятой добавленной минуте Алекс Айуоби забил гол престижа.
«Волки» взмыли на восьмое место, соперник - 12-й.
Протокол игры
|(1:0) Аит-Нури Раян52'
|(2:0) Кэрни Том67'
|(2:1) Айуоби Алекс 90'
Са Жозе•Семеду Нелсон• 45'Буэно Сантьяго• 57'Килман Макс•Аит-Нури Раян•Лемина Марио•Гомес Жоао•Сарабия Пабло•Беллегард Жан-Рикнер11' (Дойл Томми (11') •Нету Педру45' (Гомеш Тоти (45') •Фрейзер Натан77' (Доэрти Мэтт (77')
Лено Бернд•Кастань Тимоти80' (Броя Армандо (80') •Адарабиойо Олуватосин•Угелумба Кэлвин•Робинсон Энтони•Рид Харрисон 51'61' (Кэрни Том (61') •Лукич Саша70' (Пальинья Жоау (70') • 72'Уилсон Гарри70' (Траоре Адама (70') •Перейра Андреас62' (Виллиан Боргес (62') •Айуоби Алекс•Родриго Мунис
Запасные: Родак Марек•Тете Кенни•Рид Бобби•Рим Тим
09 марта. Стадион "Молинью".
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