«Кристал Пэлас» перед финальным свистком упустил победу над «Лутон Таун»

В 28-м туре Премьер-лиги «Кристал Пэлас» принимал дома «Лутон Таун». Жан-Филипп Матета забил мяч уже на 11-й минуте. Еще момент у автора гола, но, выиграв воздух, он пробил совсем близко от штанги. И снова Матета, удар без помех, а мяч еще раз полетел не туда. Невероятно, но и четвертый опасный момент создал тот же футболист, на сей раз удар головой был парирован. Чидози Огбене в концовке стрельнул в перекладину. На шестой добавленной минуте из шести Коули Вудроу вырвал для гостей победу ударом головой.
Лондонцы идут на 14-м месте, соперник - третий с конца.
Протокол игры
|(1:0) Матета Жан-Филипп11'
|90'Вудроу Коули (1:1)
Джонстон Сэм•Уорд Джоэл•Андерсен Йоаким•Ричардс Крис•Муньос Даниэль• 86'Митчелл Тайрик•Уортон Адам81' (Хьюз Уилл (81') •Хефферсон Лерма•Айю Джордан70' (Ахамада Науиру (70') •Эзе Эберечи• 39'Матета Жан-Филипп81' (Эдуар Одсонн (81')
Камински Томас•Бурк Рис• 57'Менги Теден62' (Хасиока Даики (62') •Ошо Гэбриэл81' (Вудроу Коули (81') •Каборе Исса• 27'Доти Алфи•Кларк Джордан87' (Берри Люк (87') • 90'Баркли Росс•Огбене Чидози87' (Таунсенд Андрос (87') •Чон Тахит88' (Нельсон Зак (88') •Моррис Карлтон
Запасные: Крул Тим•Писолд Аксель•Ши Джеймс•Раддок Пелли
09 марта. Стадион "Селхерст Парк" (Лондон).
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