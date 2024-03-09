«Кристал Пэлас» перед финальным свистком упустил победу над «Лутон Таун»

В 28-м туре Премьер-лиги «Кристал Пэлас» принимал дома «Лутон Таун». Жан-Филипп Матета забил мяч уже на 11-й минуте. Еще момент у автора гола, но, выиграв воздух, он пробил совсем близко от штанги. И снова Матета, удар без помех, а мяч еще раз полетел не туда. Невероятно, но и четвертый опасный момент создал тот же футболист, на сей раз удар головой был парирован. Чидози Огбене в концовке стрельнул в перекладину. На шестой добавленной минуте из шести Коули Вудроу вырвал для гостей победу ударом головой.

Лондонцы идут на 14-м месте, соперник - третий с конца.