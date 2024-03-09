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«Кристал Пэлас» перед финальным свистком упустил победу над «Лутон Таун»

09 Марта 2024 • 20:01 Комментировать
Кристал Пэлас
1:1
Лутон Таун
окончен

В 28-м туре Премьер-лиги «Кристал Пэлас» принимал дома «Лутон Таун». Жан-Филипп Матета забил мяч уже на 11-й минуте. Еще момент у автора гола, но, выиграв воздух, он пробил совсем близко от штанги. И снова Матета, удар без помех, а мяч еще раз полетел не туда. Невероятно, но и четвертый опасный момент создал тот же футболист, на сей раз удар головой был парирован. Чидози Огбене в концовке стрельнул в перекладину.  На шестой добавленной минуте из шести Коули Вудроу вырвал для гостей победу ударом головой.

Лондонцы идут на 14-м месте, соперник - третий с конца.

Протокол игры  
Кристал Пэлас1:1Лутон Таун
(1:0) Матета Жан-Филипп11'  
  90'Вудроу Коули (1:1)
Джонстон СэмУорд ДжоэлАндерсен ЙоакимРичардс КрисМуньос Даниэль  86'Митчелл ТайрикУортон Адам 81' (Хьюз Уилл ( 81') Хефферсон ЛермаАйю Джордан 70' (Ахамада Науиру ( 70') Эзе Эберечи  39'Матета Жан-Филипп 81' (Эдуар Одсонн ( 81')
Запасные: Томкинс ДжеймсОзо ДэвидПланж ЛюкКлайн НатаниэльХендерсон ДинРодни Кайден
Камински ТомасБурк Рис  57'Менги Теден 62' (Хасиока Даики ( 62') Ошо Гэбриэл 81' (Вудроу Коули ( 81') Каборе Исса  27'Доти АлфиКларк Джордан 87' (Берри Люк ( 87'  90') Баркли РоссОгбене Чидози 87' (Таунсенд Андрос ( 87') Чон Тахит 88' (Нельсон Зак ( 88') Моррис Карлтон
Запасные: Крул ТимПисолд АксельШи ДжеймсРаддок Пелли
09 марта. Стадион "Селхерст Парк" (Лондон).

 

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Евро-Футбол.Ру,
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