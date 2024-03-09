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«Шеффилд Юнайтед» упустил победу над «Борнмутом»

09 Марта 2024 • 19:59 Комментировать
Борнмут
2:2
Шеффилд Юнайтед
окончен

«Шеффилд Юнайтед» наконец-то ушёл с последнего места после гостевой встречи с «Борнмутом» в 28-м туре Премьер-лиги. В дебюте Доминик Соланке заработал пенальти и с точки пробил мимо ворот. Джейден Богл опасно пробил, голкипер блокировал полет мяча, но Густаво Хамер добил. Мурара Нето перехватил навес, а Джек Робинсон с подбора вколотил мяч в сетку - 0:2. Тут же Соланке отлично сыграл на добивании, но его гол отменили из-за игры рукой. Только на 74-й минуте хозяева размочили счет, после корнера Данго Уттара забил головой. На 90-й минуте Энес Унал сравнял шикарным дальним ударом - 2:2.

«Шеффилд» уже второй с конца, соперник - 13-й.

Протокол игры  
Борнмут2:2Шеффилд Юнайтед
  27'Хамер Густаво (0:1)
  64'Робинсон Джек (0:2)
(1:2) Уттара Данго74'  
(2:2) Унал Энес90'  
Нето МурараСмит Адам  15' 74' (Скотт Алекс ( 74') Мефам Крис  88'Забарный ИльяКеркез Милош  10' 46' (Уттара Данго ( 46') Кристи Райан 74' (Биллинг Филип ( 74') Кук ЛьюисСеменьо АнтуанКлюйверт Джастин 62' (Синистерра Луис ( 62') Тавернер Маркус 62' (Унал Энес ( 62') Соланке Доминик
Запасные: Февр РоменТраверс МаркКинси-Уэллингс МаксвеллАдамс Тайлер
Грбич Иво  72'Бэлдок ДжорджТрасти ОстонРобинсон ДжекБогл Джейден 69' (Макати Джон ( 69') Дэвис Том 46' (Винисиус Соуза ( 46') Арбластер Олли 80' (Осула Вильям ( 80') Хамер Густаво  36'Осборн БенБреретон Бен 80' (Норвуд Оливер ( 80'  88') Макбарни Оливер  61' 69' (Ахмедходжич Анел ( 69')
Запасные: Кертис СэмБрукс ЭндриДжеббисон ДэниелФодеринхэм УэслиЛаруси Яссер
09 марта. Стадион "Виталити" (Борнмут).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Шеффилд Юнайтед Борнмут

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