«Шеффилд Юнайтед» упустил победу над «Борнмутом»

«Шеффилд Юнайтед» наконец-то ушёл с последнего места после гостевой встречи с «Борнмутом» в 28-м туре Премьер-лиги. В дебюте Доминик Соланке заработал пенальти и с точки пробил мимо ворот. Джейден Богл опасно пробил, голкипер блокировал полет мяча, но Густаво Хамер добил. Мурара Нето перехватил навес, а Джек Робинсон с подбора вколотил мяч в сетку - 0:2. Тут же Соланке отлично сыграл на добивании, но его гол отменили из-за игры рукой. Только на 74-й минуте хозяева размочили счет, после корнера Данго Уттара забил головой. На 90-й минуте Энес Унал сравнял шикарным дальним ударом - 2:2.
«Шеффилд» уже второй с конца, соперник - 13-й.
Протокол игры
|27'Хамер Густаво (0:1)
|64'Робинсон Джек (0:2)
|(1:2) Уттара Данго74'
|(2:2) Унал Энес90'
Нето Мурара•Смит Адам 15'74' (Скотт Алекс (74') •Мефам Крис• 88'Забарный Илья•Керкез Милош 10'46' (Уттара Данго (46') •Кристи Райан74' (Биллинг Филип (74') •Кук Льюис•Семеньо Антуан•Клюйверт Джастин62' (Синистерра Луис (62') •Тавернер Маркус62' (Унал Энес (62') •Соланке Доминик
Грбич Иво• 72'Бэлдок Джордж•Трасти Остон•Робинсон Джек•Богл Джейден69' (Макати Джон (69') •Дэвис Том46' (Винисиус Соуза (46') •Арбластер Олли80' (Осула Вильям (80') •Хамер Густаво• 36'Осборн Бен•Бреретон Бен80' (Норвуд Оливер (80') • 88'Макбарни Оливер 61'69' (Ахмедходжич Анел (69')
09 марта. Стадион "Виталити" (Борнмут).
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