«Шеффилд Юнайтед» упустил победу над «Борнмутом»

«Шеффилд Юнайтед» наконец-то ушёл с последнего места после гостевой встречи с «Борнмутом» в 28-м туре Премьер-лиги. В дебюте Доминик Соланке заработал пенальти и с точки пробил мимо ворот. Джейден Богл опасно пробил, голкипер блокировал полет мяча, но Густаво Хамер добил. Мурара Нето перехватил навес, а Джек Робинсон с подбора вколотил мяч в сетку - 0:2. Тут же Соланке отлично сыграл на добивании, но его гол отменили из-за игры рукой. Только на 74-й минуте хозяева размочили счет, после корнера Данго Уттара забил головой. На 90-й минуте Энес Унал сравнял шикарным дальним ударом - 2:2.

«Шеффилд» уже второй с конца, соперник - 13-й.