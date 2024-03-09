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«Манчестер Юнайтед» победил «Эвертон» за последние пять матчей с общим счётом 12:2

09 Марта 2024 • 17:52 Комментировать
Манчестер Юнайтед
2:0
Эвертон

9 марта «Манчестер Юнайтед» на стадионе «Олд Траффорд» победил «Эвертон» со счётом 2:0. Игра прошла в рамках 28-го тура чемпионата Англии.

Интересно, что манкунианцы победили «ирисок» за последние пять матчей с общим счётом 12:2. Самой крупной победой стала выездная игра в этом сезоне. В 13-м туре «Манчестер Юнайтед» победил «Эвертон» со счётом 3:0.

В турнирной таблице АПЛ команда под руководством Эрика тен Хага осталась на шестом месте, набрав 47 очков. Отставание от зоны еврокубков составляет три очка.

Ранее мы сообщили, что «Манчестер Юнайтед» побеждает «Эвертон» на своём поле в АПЛ более 10 лет.

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