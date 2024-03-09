Голы с пенальти позволили «Манчестер Юнайтед» одолеть «Эвертон»

После двух поражений подряд «МЮ» удачно сыграл против «Эвертона» в матче 28-го тура Премьер-лиги. Уже в дебюте Алехандро Гарначо получил по ногам в штрафной - пенальти. Бруну Фернандеш нанес удар в правый угол, а голкипер не дотянулся - 1:0. Джеймс Гарнер с игры и Фернандеш со штрафного заставили вратарей блеснуть мастерством. И снова Гарначо заработал 11-метровый, Маркус Рэшфорд на сей раз пробивал и на паузе переиграл вратаря - 2:0.
После перерыва Гарначо мог выходить один на один, но там офсайд, а вскоре он с правого края штрафной не попал в рамку. После подачи углового Виктор Линделоф пытался протолкнуть мяч в сетку, и кипер накрыл его на ленточке.
«МЮ» в итоге подобрался ближе к пятому месту, а давно не побеждавший соперник идет 16-м.
Протокол игры
|(1:0) Фернандеш Бруну12'
|(2:0) Рэшфорд Маркус36'
Онана Андре•Далот Диогу•Эванс Джонни89' (Камбвала Вилли (89') •Варан Рафаэль•Линделоф Виктор•Гарначо Алехандро83' (Антони (83') •Майну Кобби78' (Амрабат Софьян (78') •Каземиро Карлос•Рэшфорд Маркус•Мактоминай Скотт• 69'Фернандеш Бруну
Пикфорд Джордан•Годфри Бен•Тарковски Джеймс•Брэнтуэйт Джерред•Миколенко Виталий88' (Чермити Юссеф (88') •Харрисон Джек61' (Доббин Льюис (61') •Гарнер Джеймс75' (Янг Эшли (75') •Онана Амаду• 26'Макнил Дуайт•Дукуре Абдулай 34'61' (Гомеш Андре (61') •Гомеш Бету61' (Калверт-Льюин Доминик (61')
Запасные: Паттерсон Нэйтан•Кин Майкл•Виржиния Жоау•Коулмэн Шеймус
09 марта. Стадион "Олд Траффорд".
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