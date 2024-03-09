Голы с пенальти позволили «Манчестер Юнайтед» одолеть «Эвертон»

После двух поражений подряд «МЮ» удачно сыграл против «Эвертона» в матче 28-го тура Премьер-лиги. Уже в дебюте Алехандро Гарначо получил по ногам в штрафной - пенальти. Бруну Фернандеш нанес удар в правый угол, а голкипер не дотянулся - 1:0. Джеймс Гарнер с игры и Фернандеш со штрафного заставили вратарей блеснуть мастерством. И снова Гарначо заработал 11-метровый, Маркус Рэшфорд на сей раз пробивал и на паузе переиграл вратаря - 2:0.

После перерыва Гарначо мог выходить один на один, но там офсайд, а вскоре он с правого края штрафной не попал в рамку. После подачи углового Виктор Линделоф пытался протолкнуть мяч в сетку, и кипер накрыл его на ленточке.

«МЮ» в итоге подобрался ближе к пятому месту, а давно не побеждавший соперник идет 16-м.