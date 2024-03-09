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«Манчестер Юнайтед» не проигрывает «Эвертону» на своём поле в АПЛ более 10 лет

09 Марта 2024 • 17:25 Комментировать
Манчестер Юнайтед
2:0
Эвертон
окончен

«Манчестер Юнайтед» уверенно победил «Эвертон» на «Олд Траффорд» в матче 28-го тура чемпионата Англии.

Победу «красным дьяволам» принесли точные удары Бруну Фернандеша и Маркуса Рэшфорда. Интересно, что эта победа стала для «МЮ» 10-й подряд, без поражений на своём поле в матчах АПЛ против «Эвертона».

Последняя выездная победа «ирисок» над «Манчестер Юнайтед» была добыта 4 декабря 2013 года. В тот день «Эвертон» победил хозяев со счётом 1:0 в рамках 14-го тура АПЛ, а победный гол забил Брайан Овьедо.


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