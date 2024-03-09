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Пойет назвал Моуринью революционером: «Люди не хотят это признавать»

09 Марта 2024 • 15:40 Комментировать
Манчестер Юнайтед
1:0
Эвертон
1 1.87 X 3.90 2 4.05
1-й тайм

Наставник сборной Греции Густаво Пойет поделился мнением о португальском тренере Жозе Моуринью.

По мнению Пойета, Моуринью является революционером в футболе, так как смог изменить игру тактически. Также Густаво заявил, что многие люди не ценят вклад Жозе в результаты «Манчестер Юнайтед».

«После Алекса Фергюсона лучшим тренером «красных дьяволов» был Жозе Моуринью. Люди не хотят это признавать», - приводит слова уругвайского специалиста издание As.

Добавим, что после 27 туров в чемпионате Англии манкунианцы располагаются на шестой позиции турнирной таблицы. Коллектив Эрика тен Хаге заработал 44 балла.


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Евро-Футбол.Ру,
Жозе Моуринью Манчестер Юнайтед АПЛ Густаво Пойет ещё теги

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