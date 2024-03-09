Тухель нацелен на работу в трёх клубах - известны все варианты

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Томас Тухель готовится к уходу из клуба. Ранее было объявлено, что стороны прекратят сотрудничество по завершении сезона-2023/2024.

Немецкий специалист начал подыскивать себе новое место работы, рапортует Todofichajes. Томас рассматривает три варианта продолжения карьеры. В списке предпочтений Тухеля находятся каталонская «Барселона», лондонский «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

50-летний наставник занимает пост главного тренера «Баварии» с марта 2023 года. Срок действующего контракта между сторонами истекает в конце сезона-2024/2025.