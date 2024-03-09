Нико Уильямс хочет в АПЛ - есть два претендента

Атакующий полузащитник Нико Уильямс готов покинуть свой нынешний клуб – «Атлетик» Бильбао. Как сообщает журналист Грэм Бейли, вингер хочет сменить чемпионат в летнее трансферное окно.

По данным источника, испанец намерен попробовать свои силы в Английской премьер-лиге. В услугах Уильямса заинтересованы два клуба. Речь идет о лондонском «Челси» и «Ливерпуле». В контракте Нико прописана сумма отступных, которая составляет 50 миллионов евро.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании 21-летний футболист провел 22 поединка. На счету Уильямса три забитых мяча и шесть результативных передач.