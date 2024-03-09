«Челси» готов заплатить 70 млн евро за английского форварда

Нападающий «Брентфорда» Айвен Тони является трансферной целью лондонского «Челси» на лето. Об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Экрем Конур.

Согласно сведениям источника, руководство «пенсионеров» готово заплатить за форварда порядка 70 миллионов евро. Сам Тони хочет перейти в более статусный клуб, а потому отказывается от нового контракта. Его соглашение с «Брентфордом» рассчитано до середины 2025 года.

Конкурентом «Челси» в борьбе за нападающего считается лондонский «Арсенал».

В нынешнем сезоне чемпионата Англии Айвен провел восемь поединков. Нападающий отметился четырьмя забитыми мячами.