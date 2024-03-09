Гвардиола лишь третий: назван лучший тренер в истории АПЛ

Журналисты портала FourFourTwo опубликовали очередной интересный рейтинг. На этот раз был составлен список из лучших тренеров в истории Английской премьер-лиги.

Первое место в нем занял бывший наставник «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон. На второй позиции расположился главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп. Тройку лучших замкнул испанский специалист Хосеп Гвардиола из «Манчестер Сити».

Четвертым стал Арсен Венгер («Арсенал»), а пятым – Жозе Моуринью («МЮ», «Челси» и «Тоттенхэм»).

В топ-10 также попали: Антонио Конте, Роберто Манчини, Кенни Далглиш, Рафаэль Бенитес и Дэвид Мойес.