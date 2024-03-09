Клопп назвал лучшего тренера мира

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о главном тренере «Манчестер Сити» Хосепе Гвардиоле в преддверии поединка в рамках 28-го тура Английской премьер-лиги.

«Гвардиола – лучший тренер в мире. За эту команду играет лучший девятый номер – Эрлинг Холанн. А Кевин де Брёйне войдет в историю. Фоден, как по мне, лучший английский футболист сейчас», - передает слова немецкого специалиста BBC.

Матч «Ливерпуля» против «Манчестер Сити» пройдет на стадионе «Энфилд» завтра, 10 марта. В преддверии этого поединка мерсисайдцы лидируют в турнирной таблице Премьер-лиги, а «горожане» занимают вторую строчку.

Клопп и Хаби Алонсо могут возглавить суперклуб Испании