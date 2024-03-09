Каррагер высказал мнение о чемпионской гонке АПЛ

«Мечта для АПЛ – иметь два клуба, которые будут биться за титул до последнего тура. Если их будет три, то это вообще рай для нейтрального болельщика. У нас редко такое бывает, поэтому нужно наслаждаться нынешней ситуаций. Надеюсь, они все останутся в борьбе до конца», - приводятся слова Джейми на страницах The Telegraph.