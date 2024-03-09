В «Ньюкасле» сделали громкое заявление о новом участнике Лиги чемпионов

Аманда Стейлви, которая является директором «Ньюкасла», сделала заявление по поводу возможного участия клубов из Саудовской Аравии в Лиге чемпионов УЕФА.
«Я уверена, что саудовский клуб примет участие в Лиге чемпионов. Не знаю, когда именно, но, зная возможности саудовцев, на это может уйти не так много времени», - передает слова Стейлви The Athletic.
Напомним, что в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов «Ньюкасл» завершил участие на групповой стадии. Действующим победителем еврокубка является английский «Манчестер Сити», который в финале прошлого сезона минимально одолел миланский «Интер» (1:0).
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