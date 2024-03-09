Тен Хаг: «Маласиа вряд ли сыграет в этом сезоне»

Наставник «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг подтвердил опасения относительно состояния левого защитника Тирелла Маласии.

Как стало известно из сообщений английских СМИ, нидерландский игрок, чьё возвращение из лазарета было запланировано на январь, рискует не сыграть в текущем сезоне из-за возникших осложнений.

«Думаю, Маласии будет трудно вернуться в состав в этом сезоне. Он будет бороться, он приступил к занятиям на поле, но не с командой. В процессе восстановления у него возникли некоторые сложности, прогресс происходит слишком медленно, а сезон уже близится к завершению», – заявил тен Хаг в преддверии матча Премьер-лиги против «Эвертона», который состоится в субботу.