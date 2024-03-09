Постекоглу рассказал, почему не ждёт от «Тоттенхэма» трансферов за 100 млн

Рулевой «Тоттенхэма» Анге Постекоглу поделился мыслями о работе на трансферном рынке.

Ранее специалист признавался, что «шпоры» вряд ли потратили бы 100 млн евро на одного игрока.

«Это вопрос финансовых возможностей, а не трансферной политики. Если бы у меня было 100 млн фунтов, я бы предпочёл потратить их на двух игроков за 50 млн.

Возможно, сказывается моя консервативная натура. Я привык, что средства не могут быть безграничными, поэтому важно использовать их правильно. Но если мне скажут, что я могу потратить 100 млн фунтов на трансферы, то я с радостью это сделаю, приятель», – заявил Постекоглу в преддверии матча Премьер-лиги против «Астон Виллы».