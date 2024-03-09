Маласиа может пропустить весь сезон – у игрока «Манчестер Юнайтед» возникло осложнение

Левый защитник «Манчестер Юнайтед» Тирелл Маласиа рискует так и не сыграть в текущем сезоне.

Нидерландский футболист был вынужден перенести операцию на колене ещё летом. Возвращение Маласии было запланировано на январь, однако возникли осложнения – теперь защитнику потребуется дополнительный этап реабилитации, докладывает журналист Сэмуэл Лакхёрст. Таким образом, 24-летний игрок может так и не успеть вернуться в строй до конца нынешней кампании.

Тирелл Маласиа перебрался в «Манчестер Юнайтед» в июле 2022 года из «Фейеноорда». В прошлом сезоне нидерландец отыграл за «красных дьяволов» 39 матчей.