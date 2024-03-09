Тен Хаг рассказал, почему «Манчестер Юнайтед» не сохранил Регилона

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рассказал о решении расстаться с левым защитником Серхио Регилоном.

Испанец провёл в цветах «красных дьяволов» первую половину сезона – он был арендован у «Тоттенхэма». В январе латераль вернулся в расположение «шпор», а вскоре был повторно отдан в аренду – на этот раз в «Брентфорд». Сейчас «Манчестер Юнайтед» испытывает кадровые трудности на левом краю обороны.

«Медицинский штаб заверил меня в том, что Маласиа и Шоу будут в форме в январе, и поэтому у нас будет два здоровых левых защитника. Если у вас три игрока на одну позицию, то кого-то из них постоянно придётся разочаровывать», – цитирует UtdDistrict тен Хага.

Напомним, что Люк Шоу недавно получил новую травму, а Тирелл Маласиа до сих пор не восстановился.