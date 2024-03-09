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Рэшфорд не хочет переходить в «ПСЖ» слухи

09 Марта 2024 • 01:16 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Эвертон
1 1.87 X 3.90 2 4.05
Через 13 ч. 7 мин.

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд не горит желанием переезжать во Францию.

Именно «ПСЖ» называется различными источниками основным претендентом на англичанина, чьё будущее в «Манчестер Юнайтед» находится под сомнением. Как информирует UtdDistrict, интерес парижского гранда совсем не вскружил голову Рэшфорду – он по-прежнему планирует остаться в своём клубе.

В настоящий момент 26-летний футболист ожидает ясности в вопросе главного тренера команды. Напомним, что новый совладелец «Юнайтед» Джим Рэтклифф рассматривает возможность замены Эрика тен Хага на другого специалиста по окончании сезона.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед ПСЖ Маркус Рэшфорд Эрик тен Хаг Джим Рэтклифф трансферы футбола - лето 2024 ещё теги

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