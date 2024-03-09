Постекоглу оценил игру Вернера в «Тоттенхэме»

Главный тренер «Тоттенхэма» Анге Постекоглу ответил на вопрос о выступлении нападающего Тимо Вернера.

«Шпоры» арендовали немецкого футболиста у «РБ Лейпцига» в январе до конца текущего сезона. В сделке предусмотрена опция выкупа за 17 млн евро.

«Вернер действительно важен для нас, – делится мнением Постекоглу. – Мы сразу же включили его в работу, и он оказал влияние, но, думаю, он может стать ещё лучше – я в этом уверен», – цитирует инсайдер Фабрицио Романо австралийского рулевого.

На счету Тимо Вернера один забитый мяч и две результативные передачи в семи матчах за «Тоттенхэм». В начале текущего месяца форвард забил свой дебютный гол за «шпор», поразив ворота «Кристал Пэлас» (3:1).