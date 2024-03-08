Спенс: «Не думаю, что у Конте хорошие взаимоотношения с игроками»

Правый защитник «Тоттенхэма» Джед Спенс, выступающий на правах аренды за «Дженоа», вспомнил о работе с Антонио Конте.

«Шпоры» купили молодого англичанина в июле 2022 года у «Мидлсбро», заплатив почти 15 млн евро. Комментируя сделку, тогдашний тренер команды Конте намекнул, что игрок ему не слишком нужен, назвав трансфер Спенса «решением клуба».

«Честно говоря, у меня не было никаких взаимоотношений с Конте в «Тоттенхэме».

Не думаю, что у него хорошие отношения с игроками. Он просто тренирует и тренирует», – передаёт инсайдер Фабрицио Романо слова Спенса, отыгравшего за первую команду «Тоттенхэма» всего шесть матчей.