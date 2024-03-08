Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Спенс: «Не думаю, что у Конте хорошие взаимоотношения с игроками»

08 Марта 2024 • 23:06 Комментировать
Астон Вилла
...
Тоттенхэм
1 2.40 X 4.00 2 2.60
10.03 16:00

Правый защитник «Тоттенхэма» Джед Спенс, выступающий на правах аренды за «Дженоа», вспомнил о работе с Антонио Конте.

«Шпоры» купили молодого англичанина в июле 2022 года у «Мидлсбро», заплатив почти 15 млн евро. Комментируя сделку, тогдашний тренер команды Конте намекнул, что игрок ему не слишком нужен, назвав трансфер Спенса «решением клуба».

«Честно говоря, у меня не было никаких взаимоотношений с Конте в «Тоттенхэме».

Не думаю, что у него хорошие отношения с игроками. Он просто тренирует и тренирует», – передаёт инсайдер Фабрицио Романо слова Спенса, отыгравшего за первую команду «Тоттенхэма» всего шесть матчей.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Дженоа Антонио Конте Джед Спенс ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 08 Марта
14:41
Гаскойн рассказал, как выводил Кина из себя: «Говорил: «Сегодня мы с твоей женой идём на свидание»
02:03
Викарио: «Очень благодарен Льорису за его советы»
01:26
Викарио считает, что Постекоглу может изменить футбол
07 Марта
23:55
Харри Реднапп хочет, чтобы Джеррард возглавил «Ливерпуль»
23:24
«Тоттенхэм» намерен переманить юного игрока «Барселоны»
14:16
Регилон: «Постекоглу говорил мне, что я вхожу в его планы, но затем меня отстранили от тренировок»
04 Марта
21:31
Хёйбьерг стал ближе к переходу в топ-клуб Серии А
03 Марта
13:07
Ромеро объяснил, как решил проблемы с жёлтыми карточками
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
АСТОН ВИЛЛА ТОТТЕНХЭМ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Клопп назвал единственного игрока в мире, который может не обороняться В состав «Барселоны» возвращается важный футболист Названа команда, которую может возглавить Клопп ​Названы три кандидата на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед» - есть неожиданная фамилия Мерсон назвал игрока, который принесёт «Ливерпулю» победу над «Манчестер Сити» «Он мне не нужен»: Гвардиола отказался от де Брёйне во времена работы в «Баварии» Только один англичанин опережает Кейна по голам в Лиге чемпионов Винисиус может уйти из «Реала» - назван возможный новый клуб нападающего Клопп сделал важное заявление по Салаху Спасители Месси и Суарес урвали «Интер Майами» ничью с «Нэшвиллом» в Лиге чемпионов КОНКАКАФ
Винисиус зажёг в Валенсии и дублем спас «Реал» от поражения «Валенсия» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:2 «Реал» - «РБ Лейпциг»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 «Бавария» переломила «Лацио»: дубль Кейна протащил Мюнхен в четвертьфинал Лиги чемпионов «Быки» не прошли: «Реал» выстоял против «РБ Лейпцига» и шагнул в четвертьфинал Лиги чемпионов «Зенит» уже завтра может стать лидером! «Ростов» дублем Мохебби прибил «Краснодар» в южном дерби ​Раскрыта реакция Анчелотти на возможный тюремный срок «Болонья» обыграла и «Аталанту», пропустив первой Рэшфорд быстро открыл счёт, но «Манчестер Сити» забрал дерби дублем Фодена и голом Холанна «Атлетик» не пропустил от «Барселоны»
Спортивные новости
«Спартак» разобрался с «Северсталью» и вышел во второй раунд плей-офф КХЛ «Локомотив» вновь победил и выбил ЦСКА из Кубка Гагарина «Автомобилист» выиграл у «Ак Барса» и вышел во второй раунд плей-офф КХЛ «Трактор» одолел «Салават Юлаев» и приблизился к победе в серии На Спартакиаде в Сочи произошёл массовый завал Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
09.03.24 в 15:30
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Эвертон Эвертон
1.69 3.85 4.60
Видео
09.03.24 в 18:00
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
Лутон Таун Лутон Таун
1.79 3.75 4.10
Видео
09.03.24 в 18:00
Борнмут Борнмут
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
1.42 4.90 6.20
Видео
09.03.24 в 18:00
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
Фулхэм Фулхэм
2.13 3.55 3.15
Видео
09.03.24 в 20:30
Арсенал Арсенал
Брентфорд Брентфорд
1.31 5.40 8.20
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 08 Марта
23:06 · Англия. Премьер-лига
Спенс: «Не думаю, что у Конте хорошие взаимоотношения с игроками»
22:37 · Англия. Премьер-лига
Дайер: «Жалею, что не сделал для Алли большего»
22:02 · Англия. Премьер-лига
Уокер предпочитает, чтобы АПЛ выиграл «Ливерпуль», а не «Арсенал»
21:52 · Англия. Премьер-лига
Артета: «Хаверцу пришлось показать характер, чтобы справиться с трудностями»
21:04 · Англия. Премьер-лига
Мойес похвалил тренера «Бёрнли» Компани
20:38 · Англия. Премьер-лига
Клопп: У «Манчестер Сити» есть Фоден, который может забить с 27 метров
19:27 · Англия. Премьер-лига
Клопп отреагировал на слова Александера-Арнольда о трофеях «Манчестер Сити»
19:09 · Англия. Премьер-лига
Холанн назвал главного игрока «Ливерпуля»
18:21 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг считает, что «Манчестер Юнайтед» двигается в правильном направлении
17:12 · Англия. Премьер-лига
Саттон назвал точный счёт матча «Ливерпуль» – «Манчестер Сити»
14:45 · Англия. Премьер-лига
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Хёйлунн был признан лучшим игроком месяца в АПЛ
14:41 · Англия. Премьер-лига
Гаскойн рассказал, как выводил Кина из себя: «Говорил: «Сегодня мы с твоей женой идём на свидание»
14:35 · Англия. Премьер-лига
Нолан считает, что Кейн может оказаться в «Манчестер Юнайтед» 2
14:26 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» принял решение по Зинченко
14:19 · Англия. Премьер-лига
Гринвуда хочет подписать топ-клуб из Германии
Все новости
Рекомендуем