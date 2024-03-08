Мойес похвалил тренера «Бёрнли» Компани

Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес высказался о наставнике «Бёрнли» Венсане Компани.

- Я симпатизирую многим тренерам. Компани проделал действительно хорошую работу с тем составом, который у него есть. В прошлом сезоне они показывали блестящие результаты. Его команда в этом сезоне тоже выглядела хорошо в некоторых играх. Нам нужно будет играть очень хорошо, чтобы победить «Бёрнли», - приводит слова Мойеса ВВС.

Матч между «Вест Хэмом» и «Бёрнли» пройдёт 10 марта и начнется в 19:00 по московскому времени.

Команда Мойеса в текущем сезоне занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав 42 очка. «Бёрнли» с 13 баллами располагается на последней строчке.