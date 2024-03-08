Тен Хаг считает, что «Манчестер Юнайтед» двигается в правильном направлении

Наставник «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг поделился мнением о выступлении своей команды за последние два года.

Стоит отметить, что под руководством нидерландского специалиста манкунианцы выиграли 61 из 100 матчей – это лучший результат за историю клуба.

По мнению тренера, коллектив движется в правильном направлении и постепенно прогрессирует. Тен Хаг считает, что клуб ждёт прекрасное будущее, так как в команде соблюдается хороший баланс с точки зрения возраста, передаёт BBC.

Добавим, что после 27 туров в чемпионате Англии «красные дьяволы» находятся на шестой позиции турнирной таблицы.