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Тен Хаг считает, что «Манчестер Юнайтед» двигается в правильном направлении

08 Марта 2024 • 18:21 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Эвертон
1 1.90 X 3.90 2 4.00
Через 20 ч. 45 мин.

Наставник «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг поделился мнением о выступлении своей команды за последние два года.

Стоит отметить, что под руководством нидерландского специалиста манкунианцы выиграли 61 из 100 матчей – это лучший результат за историю клуба.

По мнению тренера, коллектив движется в правильном направлении и постепенно прогрессирует. Тен Хаг считает, что клуб ждёт прекрасное будущее, так как в команде соблюдается хороший баланс с точки зрения возраста, передаёт BBC.

Добавим, что после 27 туров в чемпионате Англии «красные дьяволы» находятся на шестой позиции турнирной таблицы.

 


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