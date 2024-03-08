Нападающий «Манчестер Юнайтед» Хёйлунн был признан лучшим игроком месяца в АПЛ

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Расмус Хёйлунн был признан лучшим игроком АПЛ по итогам февраля.

Напомним, что на эту награду также претендовали Фил Фоден («Манчестер Сити»), Олли Уоткинс («Астон Вилла»), Жоао Гомес («Вулверхэмптон»), Родриго Мунис («Фулхэм»), Паскаль Гросс («Брайтон») и Букайо Сака («Арсенал»).

В феврале Хёйлунн провёл за «Манчестер Юнайтед» четыре матча, в которых забил пять голов и отдал одну результативную передачу.

После 27 туров АПЛ «Манчестер Юнайтед» занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 44 очка. Свой ближайший матч манкунианцы проведут завтра, 9 марта, против «Эвертона». Начало — в 15:30 по московскому времени.