Гаскойн рассказал, как выводил Кина из себя: «Говорил: «Сегодня мы с твоей женой идём на свидание»

Бывший футболист сборной Англии Пол Гаскойн вспмнил, как приставал к Рою Кину во время игры.

«Рой Кин был лучшим. Мне сказали, что будет новый парень. Я спросил: «Новенький?» И проговорил с ним всю игру. Он говорил: «Газза, пожалуйста, заткнись». Я говорил: «Сегодня мы с твоей женой идём на свидание». Он поднял голову, потом сказал: «Газза, прекрати!» – приводит слова экс-игрока издание The Sun.

Напомним, что эпизод случился во время финала Кубка Англии 1991 года между «Тоттенхэмом» Гаскойна и «Ноттингем Форест» Кина. «Шпоры» победили 2:1.

Добавим, что затем Кин почти всю карьеру выступал за «Манчестер Юнайтед», который тренировал Алекс Фергюсон.