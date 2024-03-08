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Гаскойн рассказал, как выводил Кина из себя: «Говорил: «Сегодня мы с твоей женой идём на свидание»

08 Марта 2024 • 14:41 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Эвертон
1 1.90 X 3.90 2 4.00
Через 23 ч. 52 мин.

Бывший футболист сборной Англии Пол Гаскойн вспмнил, как приставал к Рою Кину во время игры.

«Рой Кин был лучшим. Мне сказали, что будет новый парень. Я спросил: «Новенький?» И проговорил с ним всю игру. Он говорил: «Газза, пожалуйста, заткнись». Я говорил: «Сегодня мы с твоей женой идём на свидание». Он поднял голову, потом сказал: «Газза, прекрати!» – приводит слова экс-игрока издание The Sun.

Напомним, что эпизод случился во время финала Кубка Англии 1991 года между «Тоттенхэмом» Гаскойна и «Ноттингем Форест» Кина. «Шпоры» победили 2:1.

Добавим, что затем Кин почти всю карьеру выступал за «Манчестер Юнайтед», который тренировал Алекс Фергюсон.


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Евро-Футбол.Ру,
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