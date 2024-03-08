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Нолан считает, что Кейн может оказаться в «Манчестер Юнайтед»

08 Марта 2024 • 14:35 Комментировать
Вест Хэм
...
Бёрнли
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10.03 17:00

Наставник «Вест Хэма» Кевин Нолан считает, что Харри Кейн может вернуться в чемпионат Англии.

Напомним, что форвард перешел в «Баварию» из «Тоттенхэма» в 2023 году.

«Представляю Харри снова в АПЛ. Не думаю, что «Тоттенхэм» когда-либо продал бы его в «Манчестер Юнайтед», если бы не вариант с «Баварией». Я думаю, что он может оказаться в «Манчестер Юнайтед». «Бавария» захочет вернуть свои деньги. Конечно, Харри этих денег стоит. Он забивал более 20 голов в каждом сезоне», – приводит слова специалиста издание talKSPORT.

Ранее «Бавария» по сумме двух матчей обыграла итальянский «Лацио» и вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов.


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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Бавария Манчестер Юнайтед Вест Хэм АПЛ Кевин Нолан Гарри Кейн ещё теги

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