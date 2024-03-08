«Арсенал» принял решение по Зинченко

Лондонский «Арсенал» подумывает над тем, чтобы предложить новое трудовое соглашение украинскому защитнику Александру Зинченко. Об этом сообщается в социальных сетях журналиста Экрема Конура.

Как стало известно источнику, руководство «канониров» планирует предложить футболисту долгосрочный контракт, который будет рассчитан до 2028 года. Срок действующего договора между сторонами истекает в конце июня 2026-го. Трансферная стоимость украинца оценивается в 42 миллиона евро.

В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги Александр провел 21 матч, забил гол и сделал два ассиста.