Гринвуда хочет подписать топ-клуб из Германии

Английский форвард Мэйсон Гринвуд, который сейчас является игроком испанского «Хетафе», имеет вариант продолжения карьеры в немецкой Бундеслиге.

Как сообщается в социальных сетях журналиста Экрема Конура, интерес к нападающему проявляет дортмундская «Боруссия». Переход может быть оформлен летом.

За «Хетафе» Мэйсон выступает на правах аренды. Его полноценный контракт принадлежит «Манчестер Юнайтед».

В нынешнем сезоне чемпионата Испании 22-летний форвард провел 23 поединка, отметившись шестью забитыми мячами (два – с пенальти) и пятью результативными передачами.