Гвардиола ответил на вопрос об уходе из «Манчестер Сити»

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола в общении с журналистом ответил на вопрос о возможном уходе из клуба.

Как сообщается в социальных сетях инсайдера Фабицио Романо, журналист поинтересовался у испанского специалиста, поймут ли люди весь уровень успешности «горожан», когда он уйдет из команды. На это Гвардиола ответил: «Я не уйду».

53-летний специалист занимает пост главного тренера «Манчестер Сити» с лета 2016 года. Срок действующего контракта между сторонами истекает в конце июня 2025 года.

Под руководством Хосепа «горожане» оформили требл в прошлом сезоне.

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