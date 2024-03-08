«Манчестер Юнайтед» даёт новый контракт Майну

Представители «Манчестер Юнайтед» вступили в переговоры с агентом полузащитника Кобби Майну. По данным Manchester Evening News, манкунианцы предложили 18-летнему игроку новый контракт.

Согласно условиям нового соглашения, заработная плата полузащитника увеличится. Примечательно, что Майну продлил договор с клубом в феврале прошлого года, однако боссы «МЮ» в очередной раз решили показать игроку, что он для команды очень важен.

В нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги Кобби провел 13 поединков за «красных дьяволов». Полузащитник сделал результативную передачу и получил три желтые карточки.