Клопп и Хаби Алонсо могут возглавить суперклуб Испании

Владельцы мадридского «Реала» недовольны последними результатами команды. Боссам клуба не понравилось, что команда с большими трудностями преодолела стадию 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА. «Сливочные» прошли «РБ Лейпциг» с общим счетом 2:1.

По данным Todofichajes, в Мадриде подыскивают преемника Анчелотти. В списке «королевского» клуба фигурируют два топовых специалиста. Речь идет о немце Юргене Клоппе и испанце Хаби Алонсо. Первый покинет «Ливерпуль» грядущим летом, а второй состоит на контракте в «Байере».

Напомним, что срок действующего трудового соглашения Анчелотти со «сливочными» истекает летом 2026 года.

В «Реале» недовольны командой - будет проведено исследование

«Реал» может уволить Анчелотти - названо важное условие