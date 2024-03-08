«Челси» нашёл замену Почеттино в клубе АПЛ

Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау может продолжить карьеру в другом английском клубе. Как информируют журналисты Give me Sport, в услугах специалиста заинтересован лондонский «Челси».

Не исключено, что Хау покинет «сорок» по завершении нынешнего сезона. Такая же судьба может ждать главного тренера «Челси» Маурисио Почеттино. В случае отставки аргентинца «синие» могут сделать предложение наставнику «Ньюкасла».

Оба клуба неудачно выступают в нынешнем сезоне Английской премьер-лиги. «Ньюкасл» с 40 баллами находится на восьмой позиции в турнирной таблице, а «Челси» (36) располагается на 11-й строчке.