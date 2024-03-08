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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Челси» решил избавиться от игрока

08 Марта 2024 • 12:20 Комментировать

В лондонском «Челси» определились с планами относительно флангового защитника Марка Кукурельи. Об этом рапортуют журналисты Football Insider.

Согласно данным источника, английский топ-клуб решил избавиться от испанца. Кукурелья будет выставлен на продажу в летнее трансферное окно.

В нынешнем сезоне Марк принял участие в 12 поединках, в которых не отметился результативными действиями.

«Челси» проваливает текущий розыгрыш Английской премьер-лиги. После 26 поведенных матчей подопечные Маурисио Почеттино занимают лишь 11 место в турнирной таблице чемпионата страны.

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Сегодня, 08 Марта
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