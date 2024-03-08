Игрок «Ливерпуля» делает результативное действие каждые 85 минут - это не Салах

Центральный форвард «Ливерпуля» Дарвин Нуньес оформил дубль во вчерашнем поединке 1/8 финала Лиги Европы с пражской «Спартой» (5:1).

Как информирует аккаунт Football on TNT Sports в социальных сетях, в текущем сезоне уругвайский бомбардир совершает одно результативное действие в среднем каждые 85 минут. В 39 поединках Дарвин записал на свой счет 16 забитых мячей и 11 голевых передач.

Следующий матч «Ливерпуль» сыграет с «Манчестер Сити» в чемпионате Англии. Встреча состоится на стадионе «Энфилд» в воскресенье, 10 марта. Ответный поединок против «Спарты» запланирован на 14 марта.