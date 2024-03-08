Анри нашёл важное отличие в работе Клоппа и Гвардиолы

Экс-нападающий сборной Франции и лондонского «Арсенала» Тьерри Анри поделился мнением о работе главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа.
«Клопп отлично работает со скамейкой запасных. Он доверяет всем, кто у него в резерве. Например, Гвардиола иногда в матчах вообще не делает изменений. А вот Юрген всегда доверяет запасным, даже если это молодежь», - передает слова эксперта Sky Sports.
В грядущий уик-энд «Ливерпуль» сыграет на своем поле против «Манчестер Сити» в рамках 28-го тура чемпионата Англии. Перед этой встречей мерсисайдцы занимают первое место в таблице, а гости находятся на второй строчке.
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