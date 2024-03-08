Анри нашёл важное отличие в работе Клоппа и Гвардиолы

«Клопп отлично работает со скамейкой запасных. Он доверяет всем, кто у него в резерве. Например, Гвардиола иногда в матчах вообще не делает изменений. А вот Юрген всегда доверяет запасным, даже если это молодежь», - передает слова эксперта Sky Sports.