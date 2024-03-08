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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Пятёрка самых подорожавших игроков АПЛ в текущем сезоне

08 Марта 2024 • 12:50 Комментировать

Интерес к футболистам диктуется их рыночной стоимостью. Особенно заметно этот показатель определяется в канун очередного периода трансферного окна. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает о футболистах АПЛ, трансферная стоимость которых изменилась больше всего за последнее время.

У Льюиса плюс 18, у его преследователей плюс 13

Рико Льюис – 19-летний полузащитник «Манчестер Сити» – стал открытием трансферного окна и в определённой степени его «взорвал». В составе «горожан» Рико уже полтора года – с 1 июля 2022-го. В шести поединках групповой стадии Лиги чемпионов вчерашний юниор успел сделать три голевые передачи. Его рыночная стоимость выросла почти вдвое – с 20 до 38 млн евро.

Преследователь Льюиса 21-летний Леви Колвилл (55 млн евро) из «Челси» в общей трансферной стоимости обходит своего более молодого коллегу. Всё-таки с отметки в 42 млн евро резко увеличить свой рыночный баланс сложнее. Тем не менее рост в 13 млн евро для футболиста, появившегося в экс-клубе Абрамовича только минувшим летом, дорогого стоит. Такой же показатель – прибавление в 13 млн евро – наблюдается у его одноклубника, 21-летнего высокорослого (189 см) полузащитника Коула Палмера.

Оборона в цене

У Мурило из «Нотингем Форест» стоимость возросла с 9 до 22 млн евро. Он один из немногих игроков, который сумел более чем вдвое увеличить свою трансферную стоимость. Похоже, что уже скоро мы увидим 21-летнего бразильского защитника в топовых английских клубах.

Рынок диктует спрос на игроков обороны и центральной зоны. Самый молодой игрок нашего списка – 17-летний Льюис Майли из «Ньюкасла». Его стоимость выросла более чем на 10 млн евро. В конце мая уроженец города Стэнли дебютировал в АПЛ, 7 ноября уже в Лиге чемпионов, а спустя месяц вошёл в историю, став самым молодым игроком в истории Лиги чемпионов УЕФА, отдавшим голевую передачу за английский клуб в возрасте 17 лет и 226 дней.

Футболисты АПЛ, выросшие в цене

Игрок
Клуб
Амплуа
Трансферная стоимость
Рост в цене за отчётный период, млн евро
Рико Льюис «Манчестер Сити» Защитник 38,0 18,0
Леви Колвилл «Челси» Защитник 55,0 13,0
Коул Палмер «Челси» Полузащитник 45,0 13,0
Мурило «Ноттингем Форест» Защитник 22,0 13,0
Льюис Майли «Ньюкасл» Полузащитник 13,0 10,5

В этот топ не вошёл самый дорогой футболист Английской премьер-лиги Эрлинг Холанн, защищающий цвета «Манчестер Сити». Его трансферная стоимость с лета 2023 года осталась неизменной – 180 миллионов евро.

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