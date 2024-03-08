Пятёрка самых подорожавших игроков АПЛ в текущем сезоне

Интерес к футболистам диктуется их рыночной стоимостью. Особенно заметно этот показатель определяется в канун очередного периода трансферного окна. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает о футболистах АПЛ, трансферная стоимость которых изменилась больше всего за последнее время.
У Льюиса плюс 18, у его преследователей плюс 13
Рико Льюис – 19-летний полузащитник «Манчестер Сити» – стал открытием трансферного окна и в определённой степени его «взорвал». В составе «горожан» Рико уже полтора года – с 1 июля 2022-го. В шести поединках групповой стадии Лиги чемпионов вчерашний юниор успел сделать три голевые передачи. Его рыночная стоимость выросла почти вдвое – с 20 до 38 млн евро.
Преследователь Льюиса 21-летний Леви Колвилл (55 млн евро) из «Челси» в общей трансферной стоимости обходит своего более молодого коллегу. Всё-таки с отметки в 42 млн евро резко увеличить свой рыночный баланс сложнее. Тем не менее рост в 13 млн евро для футболиста, появившегося в экс-клубе Абрамовича только минувшим летом, дорогого стоит. Такой же показатель – прибавление в 13 млн евро – наблюдается у его одноклубника, 21-летнего высокорослого (189 см) полузащитника Коула Палмера.
Оборона в цене
У Мурило из «Нотингем Форест» стоимость возросла с 9 до 22 млн евро. Он один из немногих игроков, который сумел более чем вдвое увеличить свою трансферную стоимость. Похоже, что уже скоро мы увидим 21-летнего бразильского защитника в топовых английских клубах.
Рынок диктует спрос на игроков обороны и центральной зоны. Самый молодой игрок нашего списка – 17-летний Льюис Майли из «Ньюкасла». Его стоимость выросла более чем на 10 млн евро. В конце мая уроженец города Стэнли дебютировал в АПЛ, 7 ноября уже в Лиге чемпионов, а спустя месяц вошёл в историю, став самым молодым игроком в истории Лиги чемпионов УЕФА, отдавшим голевую передачу за английский клуб в возрасте 17 лет и 226 дней.
Футболисты АПЛ, выросшие в цене
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|Рико Льюис
|«Манчестер Сити»
|Защитник
|38,0
|18,0
|Леви Колвилл
|«Челси»
|Защитник
|55,0
|13,0
|Коул Палмер
|«Челси»
|Полузащитник
|45,0
|13,0
|Мурило
|«Ноттингем Форест»
|Защитник
|22,0
|13,0
|Льюис Майли
|«Ньюкасл»
|Полузащитник
|13,0
|10,5
В этот топ не вошёл самый дорогой футболист Английской премьер-лиги Эрлинг Холанн, защищающий цвета «Манчестер Сити». Его трансферная стоимость с лета 2023 года осталась неизменной – 180 миллионов евро.
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Константин Лицин
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