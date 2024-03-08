«Челси» забраковал де Дзерби - известна причина

Итальянский специалист Роберто де Дзерби, ныне занимающий пост главного тренера в «Брайтоне», не возглавит лондонский «Челси». Об этом рапортует Give me Sport.

Последнее время тренера называли возможным преемником Маурисио Почеттино, однако руководство «синих» решило отказаться от кандидатуры Роберто. Боссов «Челси» не впечатляет игра «Брайтона» в последнее время. Накануне «чайки» потерпели разгромное поражение от «Ромы» (0:4) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.

«Челси» провально выступает в этом сезоне чемпионата Англии. Команда занимает лишь 11-е место после 27 туров.