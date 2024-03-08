«Челси» и «Ливерпуль» нацелились на топ-форварда

Бельгийский форвард Луи Опенда, выступающий в немецкой Бундеслиге за «РБ Лейпциг», может сменить Германию на Англию. Об этом рапортуют журналисты Fichajes.

Согласно информации источника, в услугах нападающего «быков» заинтересованы два топ-клуба Премьер-лиги. В борьбе за футболиста сойдутся лондонский «Челси» и «Ливерпуль».

24-летний бельгиец демонстрирует высокую результативность в нынешнем сезоне Бундеслиги. Опенда принял участие в 24 поединках, в которых записал на свой счет 17 забитых мячей и четыре результативные передачи. Его контракт рассчитан до лета 2028 года, а трансферная стоимость оценивается в 55 миллионов евро.