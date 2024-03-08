Жоржиньо может перейти в мадридский топ-клуб

Полузащитник Жоржиньо, права на которого принадлежат лондонскому «Арсеналу», имеет вариант продолжения карьеры в испанском чемпионате.

Как сообщается на страницах Todofichajes, подписать опытного итальянца хочет мадридский «Атлетико». «Матрасники» хотят усилиться игроком летом, когда тот станет свободным агентом. Ранее сообщалось, что в переходе Жоржиньо также заинтересована каталонская «Барселона».

В нынешнем сезоне полузащитник провел 26 поединков во всех турнирах. Жоржиньо записал на свой счет один забитый мяч и одну голевую передачу.

«Барселона» может бесплатно получить полузащитника «Арсенала»