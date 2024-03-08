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Викарио: «Очень благодарен Льорису за его советы»

08 Марта 2024 • 02:03 Комментировать
Астон Вилла
...
Тоттенхэм
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10.03 16:00

Голкипер «Тоттенхэма» Гульельмо Викарио рассказал о взаимоотношениях с бывшим одноклубником Уго Льорисом.

Французский вратарь потерял место в основе «шпор» перед началом текущего сезона – именно итальянец стал его преемником. В январе ветеран перебрался в «Лос-Анджелес».

«Мы постоянно тренировались вместе, он был моим товарищем по команде, поэтому я старался извлекать максимальную пользу, работая с ним, следовал его советам. Льорис был очень добр со мной, помогал мне с адаптацией, и я ему благодарен», – рассказал в беседе с ESPN Викарио, купленный «Тоттенхэмом» летом прошлого года у «Эмполи».

 

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Евро-Футбол.Ру,
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