Викарио считает, что Постекоглу может изменить футбол

Голкипер «Тоттенхэма» Гульельмо Викарио поделился восторгом от игры, которую показывает команда под руководством Анге Постекоглу.

Итальянский футболист, как и австралийский тренер, пополнил ряды «шпор» летом прошлого года. После 27 туров Премьер-лиги «Тоттенхэм» занимает пятую позицию в турнирной таблице, играя при этом в очень зрелищной манере.

«Нам приходится идти на риск, разыгрывая мяч от своих ворот, и мы работаем над этим каждый день.

Мы играем с высокой линией обороны, поэтому я должен быть готов страховать команду за пределами штрафной площади. Думаю, такая манера игры может определить новую эру в футболе, изменить его», – заявил в интервью ESPN Викарио.

10 марта «Тоттенхэм» сыграет на выезде против «Астон Виллы».