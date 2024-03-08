«ПСЖ» может подписать Рэшфорда только при одном условии

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд всё ещё может оказаться в «Пари Сен-Жермен» при определённых обстоятельствах.

По слухам, «красные дьяволы» подумывают о продаже 26-летнего футболиста, а «ПСЖ» – один из главных претендентов на англичанина. Согласно сведениям журналиста Бена Джейкобса, парижский гранд сделает предложение по Рэшфорду лишь в том случае, если сам игрок сообщит о своей заинтересованности в трансфере. Во французском клубе считают, что в прошлом году форвард использовал интерес к себе для того, чтобы получить более выгодный контракт от «Манчестер Юнайтед».

На счету Маркуса Рэшфорда шесть голов и шесть ассистов в 33 матчах нынешнего сезона. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 70 млн евро.