Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«ПСЖ» может подписать Рэшфорда только при одном условии слухи

08 Марта 2024 • 01:17 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Эвертон
1 1.90 X 3.90 2 4.00
09.03 15:30

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд всё ещё может оказаться в «Пари Сен-Жермен» при определённых обстоятельствах.

По слухам, «красные дьяволы» подумывают о продаже 26-летнего футболиста, а «ПСЖ» – один из главных претендентов на англичанина. Согласно сведениям журналиста Бена Джейкобса, парижский гранд сделает предложение по Рэшфорду лишь в том случае, если сам игрок сообщит о своей заинтересованности в трансфере. Во французском клубе считают, что в прошлом году форвард использовал интерес к себе для того, чтобы получить более выгодный контракт от «Манчестер Юнайтед».

На счету Маркуса Рэшфорда шесть голов и шесть ассистов в 33 матчах нынешнего сезона. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 70 млн евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед ПСЖ Маркус Рэшфорд трансферы футбола - лето 2024 ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 08 Марта
01:17
«ПСЖ» может подписать Рэшфорда только при одном условии
07 Марта
21:17
«Барселона» рассматривает Гринвуда как недорогой вариант усиления атаки
16:52
Поттер – приоритетный кандидат для «Манчестер Юнайтед» на пост нового тренера
16:42
«Манчестер Юнайтед» восхищается двумя тренерами с опытом работы в АПЛ
10:31
«Манчестер Юнйтед» - «Эвертон»: прогноз и ставки БК Pinnacle
06 Марта
19:53
​Названы три кандидата на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед» - есть неожиданная фамилия 2
17:04
«Манчестер Юнайтед» опережает «Челси» и «ПСЖ» в гонке за Осимхена
14:51
Сульшер: «Я просил «Манчестер Юнайтед» подписать Холанна, сумма отступных была 20 миллионов евро»
14:24
Сульшер: «Надеюсь, тен Хаг добьётся успеха в «Манчестер Юнайтед»
14:07
Гари Невилл: «Роналду подвёл Сульшера в «Манчестер Юнайтед»
14:01
Сульшер: «Мы могли и должны были купить Райса»
13:58
​Тен Хагу не гарантировали пост главного тренера «Манчестер Юнайтед» на следующий сезон
12:53
Сульшер рассказал, почему назначил Магуайра капитаном «Манчестер Юнайтед» 1
12:45
Сульшер рассказал, как «Манчестер Юнайтед» чуть не подписал Беллингема 1
12:26
Сульшер: «Когда пришёл Роналду, нам пришлось изменить систему прессинга»
12:22
Сульшер: «Кавани пострадал больше всех, когда пришёл Роналду»
12:08
Сульшер: «Я говорил Фернандешу, что иногда он бывает слишком страстным и теряет контроль»
05 Марта
22:44
Несколько тренеров уже предложили свои услуги «Манчестер Юнайтед»
21:33
Рэшфорд ещё не вернул расположение игроков «Манчестер Юнайтед» после похода в ночной клуб
20:39
Скоулз считает, что Фоден как футболист гораздо лучше, чем Лэмпард 1
14:08
​У игроков «Манчестер Юнайтед» есть претензия к тен Хагу
10:38
Тен Хаг дал понять тренерскому штабу и агентам, что может покинуть «Манчестер Юнайтед»
04 Марта
23:04
Игроки «Манчестер Юнайтед» сомневаются в том, что тен Хаг останется в клубе
19:52
Тен Хаг по одному показателю является лучшим тренером в истории «Манчестер Юнайтед» 1
14:36
Тухель считает, что у него остались незавершённые дела в АПЛ 1
12:29
Каземиро: «У новых владельцев очень амбициозные планы»
03 Марта
12:00
Тен Хаг: «Думаю, Онана уже адаптировался к АПЛ»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ЭВЕРТОН
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Пике прокомментировал скандальную отмену гола «Реала» Клопп назвал единственного игрока в мире, который может не обороняться ​Холанн сообщил, в какой клуб хотел перейти в 2016-м ​«Реал» может купить звезду «Манчестер Сити» - и это не Холанн В состав «Барселоны» возвращается важный футболист ​«Барселона» может отказаться от важного игрока – известна причина ​Названы три кандидата на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед» - есть неожиданная фамилия Названа команда, которую может возглавить Клопп «Барселона» может бесплатно получить полузащитника «Арсенала» Мерсон назвал игрока, который принесёт «Ливерпулю» победу над «Манчестер Сити»
Винисиус зажёг в Валенсии и дублем спас «Реал» от поражения «Валенсия» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:2 «Реал» - «РБ Лейпциг»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 «Бавария» переломила «Лацио»: дубль Кейна протащил Мюнхен в четвертьфинал Лиги чемпионов «Быки» не прошли: «Реал» выстоял против «РБ Лейпцига» и шагнул в четвертьфинал Лиги чемпионов ​Раскрыта реакция Анчелотти на возможный тюремный срок «Болонья» обыграла и «Аталанту», пропустив первой Рэшфорд быстро открыл счёт, но «Манчестер Сити» забрал дерби дублем Фодена и голом Холанна «Атлетик» не пропустил от «Барселоны» Экс-судья - об отмене гола Беллингема: «Один из худших эпизодов в футболе»
Спортивные новости
«Лада» уверенно победила «Авангард» и сократила отставание в серии Селиваненко прокомментировал допуск российских теннисистов на Олимпиаду-2024 Селиваненко высказался о неожиданном вылете Андреевой в первом круге Индиан-Уэллса «Спартак» в овертайме дожал «Северсталь» и увеличил преимущество в серии «Локомотив» на выезде обыграл ЦСКА и находится в шаге от победы в серии Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 08 Марта
01:26 · Англия. Премьер-лига
Викарио считает, что Постекоглу может изменить футбол
01:17 · Англия. Премьер-лига
«ПСЖ» может подписать Рэшфорда только при одном условии слухи
01:09 · Англия. Премьер-лига
Холанн высказался о борьбе за чемпионство в АПЛ
00:39 · Англия. Премьер-лига
Лукаку ответил на вопрос о своём будущем в «Челси»
00:32 · Англия. Премьер-лига
Инсайдер: «Бавария» очень хочет назначить Алонсо, но он ещё ничего не решил»
07 Марта
23:55 · Англия. Премьер-лига
Харри Реднапп хочет, чтобы Джеррард возглавил «Ливерпуль»
23:47 · Англия. Премьер-лига
Клопп прокомментировал травму Конате
23:33 · Англия. Премьер-лига
Клопп: «Это ещё не пик Нуньеса»
23:24 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» намерен переманить юного игрока «Барселоны»
23:11 · Англия. Премьер-лига
«Брайтон» впервые проиграл три матча кряду при де Дзерби
22:41 · Англия. Премьер-лига
Инсайдер ди Марцио рассказал об интересе грандов АПЛ к звезде «Спортинга» Дьёкерешу
22:33 · Англия. Премьер-лига
Салах вернулся на поле после травмы
22:26 · Англия. Премьер-лига
Нуньес – самый результативный игрок АПЛ в 2024 году наряду с де Брёйне
22:20 · Англия. Премьер-лига
Известный инсайдер сообщил, что Осимхену интересен вариант с «Челси»
22:09 · Англия. Премьер-лига
Диаш прокомментировал заявление Трента о «Манчестер Сити»
Все новости
Рекомендуем