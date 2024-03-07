Клопп прокомментировал травму Конате

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о состоянии центрального защитника Ибраима Конате.

Французский футболист был вынужденно заменён на 50-й минуте матча Лиги Европы против пражской «Спарты», прошедшего в четверг (5:1).

«Мы пока не знаем [насколько серьёзна травма]. Ибу сказал мне: «Если я совершу ещё один рывок, всё может закончиться плохо». Он считает, что всё должно быть в порядке, но мы пока не знаем», – высказался в послематчевом интервью рулевой «красных».

Уже 10 марта «Ливерпулю» предстоит сыграть против «Манчестер Сити» в центральном матче 28-го тура Английской премьер-лиги.